Broadway-Legende Stephen Sondheim im Alter von 91 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Musicalkomponist und -texter Stephen Sondheim ist am Freitagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Roxbury (US-Bundesstaat Connecticut) im Alter von 91 Jahren gestorben, wie die Zeitung „New York Times“ unter Verweis auf dessen Anwalt F. Richard Pappas mitteilte.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Der Tod Sondheims sei unerwartet gewesen, sagte Pappas. Er kennt nach eigenen Worten die Todesursache nicht. Jedoch fügte der Anwalt hinzu, er habe nicht gehört, dass Sondheim krank gewesen sei. Einen Tag zuvor habe Sondheim bei einem Abendessen mit Freunden Thanksgiving gefeiert, so Pappas. Sondheim, der unter anderem für seine Arbeit an Broadway-Erfolgsmusicals wie „Sweeney Todd“, „West Side Story“ und „Gypsy“ bekannt war, war Preisträger eines Academy Awards, neun Tony Awards, mehrerer Grammy Awards, des Pulitzer-Preises und der Presidential Medal of Freedom. Er gilt als einer der bedeutendsten Musicalautoren des 20. Jahrhunderts und als Legende des Broadways." Quelle: SNA News (Deutschland)