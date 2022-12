Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel: Influencer Andrew Tate festgenommen

Andrew Tate, eine umstrittene Persönlichkeit in den sozialen Medien und ehemaliger Profi-Kickboxer, wurde am späten Donnerstag in Rumänien unter dem Vorwurf des Menschenhandels, der Vergewaltigung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einer Razzia in Bukarest wurden zudem auch sein Bruder Tristan sowie zwei weitere Verdächtige für 24 Stunden in Gewahrsam genommen. Laut der Staatsanwaltschaft hat die Polizei bei den Durchsuchungen zudem sechs Frauen gefunden, die von den Verdächtigen sexuell ausgebeutet worden seien. Die Opfer seien nach der sogenannten Loverboy-Methode, mit Versprechen auf Liebe und Heirat, rekrutiert worden. Danach habe man die Frauen zu Auftritten in pornografischen Videos und zum Sex gezwungen. Die Tate-Brüder haben sich bis jetzt nicht zu den Vorwürfen geäußert." Quelle: RT DE