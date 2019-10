Literatur-Nobelpreise gehen an Tokarczuk und Handke

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke, für 2018 wird der Preis an die polnische Psychologin und Schriftstellerin Olga Tokarczuk verliehen. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit.

Die besondere Kunst von Handke sei seine außergewöhnliche Aufmerksamkeit für Landschaften und die materielle Präsenz der Welt, hieß es in der Lobrede. Sie konstruiere ihre Romane in einer Spannung zwischen kulturellen Gegensätzen. Tokarczuk betrachte die Realität "niemals als etwas Stabiles oder Ewiges", lobte die Akademie.

Die Bekanntgabe der Preisträger für 2018 und 2019 erfolgte am gleichen Tag, nachdem die Preisverleihung im letzten Jahr wegen einer internen Krise ausgefallen war. Dabei ging es um Vorwürfe der Belästigung, Korruption und Geheimnisverrat bei Mitgliedern der Akademie. Quelle: dts Nachrichtenagentur

