Dänische Metal-Band Volbeat neu auf Platz eins der Album-Charts

Die dänische Metal-Band Volbeat ist neu auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Michael Poulsen & Co. legten in dieser Woche mit "Rewind, Replay, Rebound" bereits ihr drittes Nummer eins-Album hin, nach "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies" (2013) und "Seal The Deal & Let`s Boogie" (2016).

Beide vorangegangenen Alben mischten jeweils über ein Jahr die Hitliste auf. Auf Platz zwei bleibt wie in der Vorwoche der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran mit "No.6 Collaborations Project". Rammstein rücken nach Platz vier in der Vorwoche wieder auf Rang drei vor. Gleich vier Schlager- bzw. Volksmusik-Künstler erobern die Top 10: die Vorwochensieger Amigos ("Babylon", vier), die "Vier" Jungs der Boyband Feuerherz (neu auf sechs), Ex-Bro`Sis-Sänger Giovanni Zarrella ("La vita è bella", sieben) sowie die österreichische Interpretin Monika Martin ("Ich liebe Dich", acht). Der frischgekürte Sommerhit "Señorita" macht seinem Titel alle Ehre und führt zum vierten Mal das Single-Ranking an. Auch Pietro Lombardi sorgt für mächtig Urlaubsstimmung: "Macarena" markiert auf Rang drei den 13. Charthit seiner Karriere. Das HipHop-Duo Loredana/Mozzik ist derweil mit "Eiskalt" auf Rang zwei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

