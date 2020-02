Iris Berben: "Ich lasse mir das Flirten nicht nehmen"

Angesichts der MeToo-Debatte setzt Schauspielstar Iris Berben, 69, auf einen spielerisch-respektvollen Umgang beim Flirten. "Ich nehme mir das Recht", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 9/2020). "Weil ich mir auch das Recht nehme, unterscheiden zu können, wo eine solche Debatte Wichtigkeit hat und Schärfe braucht.

Aber ich habe auch das Gefühl, uns werden Errungenschaften wieder weggenommen." In den Sechzigern und Siebzigern sei sie für die Rechte der Frauen auf die Straße gegangen. "Für das, was heute für junge Frauen wie Stefanie selbstverständlich ist: mit eigenen Entscheidungen akzeptiert zu werden, Domänen betreten zu können, die sich in der damaligen Zeit den Frauen nicht öffneten. Mich stört in der Diskussion, dass ich nur als Opfer wahrgenommen werde. Ich habe ein anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein."



Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)