Nach Protest im Fernsehen: Marina Owsjannikowa landet in der ukrainischen Datenbank "Mirotworez"

Marina Owsjannikowa, eine ehemalige Mitarbeiterin des russischen Senders Perwy Kanal, die mit einem Antikriegsplakat in den Abendnachrichten auf Sendung ging, wurde in die ukrainische Datenbank "Mirotworez" ("Friedensstifter") aufgenommen. Das Portal wirft ihr die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten Russlands vor. Außerdem soll sie an der "Propaganda des Kremls" beteiligt sein, um den Sanktionsdruck auf Russland zu lindern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die umstrittene Webseite "Mirotworez" wurde im Jahr 2014 ins Leben gerufen und veröffentlicht seitdem Daten von Personen, die von den Machern als "Staatsfeinde" bezeichnet werden. Zuvor wurden auch Altkanzler Gerhard Schröder und Ungarns Premier Viktor Orbán in die Liste aufgenommen. Aber auch ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskij, Alexei Arestowitsch, steht seit Januar auf der Liste." Quelle: RT DE