Studie zeigt Einseitigkeit: NULL Prozent der Journalisten-Tweets kritisieren Grüne

Eine aktuelle Untersuchung der Uni Trier wertete die Twitter-Kommentare von Journalisten aus, die in der Bundespressekonferenz vertreten sind. Das klare Ergebnis: NULL Prozent der untersuchten Tweets über die Grünen waren im Jahr 2020 negativ. Zum Vergleich: Bei der FDP waren es 75 Prozent, bei der Union 69 Prozent – und bei der AfD waren es DDR-verdächtige 100 Prozent! Dies schreibt die AfD unter Berufung auf die veröffentlichte Studie in der "NZZ".

Weiter berichtet die AfD: "Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Umfrage ergeben, dass 90 Prozent der ARD-Volontäre mit linken Parteien und mehr als 50 Prozent mit den Grünen sympathisieren. Das merkt man beim aktuellen Gebaren eines ZDF-Journalisten bei Twitter: An den Plagiats-Vorwürfen gegen die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sei „nichts“ dran (was völliger Unsinn ist). Der Grünen-Bundesgeschäftsführer warb in einer E-Mail mit dem ZDF-Tweet und freute sich über die Reinwaschung einer Frau, die als Abschreiberin überführt ist. Angesichts dieser massiven grünen Seilschaften und medialen Überrepräsentanz braucht es dringend die AfD als Gegenpol!

Quelle: AfD Deutschland