"Das Boot"-Regisseur Wolfgang Petersen gestorben

Der deutsche Filmregisseur Wolfgang Petersen ist tot. Der gebürtige Emdener starb bereits vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren in der kalifornischen Stadt Brentwood an einer Krebserkrankung, berichten mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend unter Berufung auf seine Produktionsfirma.

Der Regisseur erntete 1981 mit dem U-Boot-Drama "Das Boot" Weltruhm, wofür er allein sechsmal für den Oscar nominiert wurde. Nach dem Riesenerfolg heuerte er in Hollywood an, drehte erfolgreiche Blockbuster wie "Outbreak - Lautlose Killer", "Der Sturm" oder "Troja". Insgesamt wurde er 15mal für den Oscar nominiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur