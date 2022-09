tagesthemen: Caren Miosga löst Ulrich Wickert als am längsten amtierende Moderatorin ab

Überraschendes Wiedersehen mit Ulrich Wickert in den tagesthemen. Am Dienstag, 20. September, stand der ehemalige Moderator noch einmal vor der Kamera, um die Nachricht zu vermelden, dass Caren Miosga nun länger als er selbst die tagesthemen im Ersten präsentiert. 15 Jahre und zwei Monate hatte Wickert durch die Sendung geführt.

In dieser Woche hat Caren Miosga diesen Rekord gebrochen. Sie ist nun die am längsten amtierende tagesthemen-Moderatorin. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr: "Caren Miosga hilft einem Millionenpublikum seit mehr als 15 Jahren, das Wichtigste des Tages einzuordnen. Dafür danken wir ihr sehr herzlich. Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme. Caren Miosga ist längst zur 'Mrs. tagesthemen' geworden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit ihr."

Caren Miosga löste am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will bei den tagesthemen ab. Seitdem ist sie Gesicht und Stimme des ARD-Nachrichtenmagazins. Besondere Aufmerksamkeit zog Miosga auf die tagesthemen mit einer Reportage-Reise durch die Ukraine und einer Live-Sendung aus Kiew am 24. August.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-Aktuell: "Sie ist zupackend, aber niemals unfair. Hart in der Sache, aber dennoch charmant. Schlagfertig in ihren Interviews und sie nimmt als Moderatorin das Publikum an die Hand, um es durch den Nachrichtentag zu führen. Caren Miosga schafft es mit Ihrer Art, die tagesthemen jeden Tag besser zu machen."

Caren Miosga wird das ARD-Nachrichtenmagazin auch weiterhin präsentieren, ihr Vertrag wurde jüngst um drei Jahre bis 2025 verlängert. Die tagesthemen moderiert sie im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren.

Der Clip mit Ulrich Wickert und Caren Miosga ist auf den Social-Media-Kanälen der tageschau zu sehen und auch im Fernsehen am Dienstag, 20. 9. ab 22.15 Uhr in den tagesthemen im Ersten.

Die tagesthemen stehen für vertiefende Informationen und Hintergründe. Sie liefern in 35 Minuten einordnende Berichterstattung zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in Deutschland und der Welt sowie Reportagen aus den Regionen des Landes in der crossmedialen Rubrik "mittendrin".

Die tagesthemen werden von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen tagesschau und nachtmagazin, der Nachrichtenkanal tagesschau24, das Online-Angebot tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau.

Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk (ots)