TikTok beliebteste Online-Plattform der Welt

Dieses Jahr hat sich eine neue Webseite, die in der Besucherzahl Google samt all seiner Dienste überholte, an die Spitze gekämpft. Hierbei handelt es sich um das chinesische soziale Netzwerk TikTok. Dies geht aus den Daten eines US-Cybersicherheitsunternehmens hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die chinesische Video-Sharing-Plattform TikTok ist in diesem Jahr zur meistbesuchten Website der Welt aufgestiegen. Dies geht aus Daten des US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens Cloudflare hervor, das den Internetverkehr überwacht. Den von der Firma zusammengestellten Daten zufolge hat TikTok die Internetdienstleister Facebook und Microsoft überholt und sogar Google einschließlich all seiner Dienste wie Karten, Übersetzer, Fotos, Flüge, Bücher und Nachrichten vom Spitzenplatz verdrängt. Im vergangenen Jahr belegte TikTok noch den siebten Platz in der Rangliste. Cloudflare merkte jedoch an, dass ein Vergleich der Zahlen zwischen den beiden Jahren möglicherweise irreführende Ergebnisse liefern könnte, da der Dienst nur Daten von September bis Dezember 2020 verwendete. TikTok ist ein soziales Netzwerk, in dem Nutzer kurze Videos ansehen und posten. Laut Cloudflare führte der Onlinedienst die Charts erstmals im Februar an und ist seit August die Nummer eins. Die Untersuchung zeigte, dass auch Apple, Amazon, Netflix, Youtube, Twitter und WhatsApp zu den Top Ten der beliebtesten Domains dieses Jahres gehören. Instagram schaffte es in diesem Jahr nicht unter die Top Ten, obwohl es im Jahr 2020 auf Platz neun lag." Quelle: RT DE