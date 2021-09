Rammstein-Sänger Till Lindemann begeistert bei Militärmusik-Festival in Moskau

In weißem Smoking, schwarzem Hemd und mit weißer Fliege vor dem Kreml in Moskau: Rammstein-Sänger Till Lindemann sang beim Festival "Spasskaja Baschnja" auf dem Roten Platz in russischer Sprache und sorgte für Begeisterung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der in Russland beliebte Rammstein-Frontmann Till Lindemann trug am Samstagabend auf dem Roten Platz seine Version des russischen Heldenliedes "Ljubimi Gorod" (Geliebte Stadt) vor – auf Russisch. Er wurde von drei Orchestern begleitet. Im April hatte Lindemann für Timur Bekmambetows Kriegsfilm "Dewjatajew" das Lied erstmals in russischer Sprache aufgenommen. Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади в Москве. Солист группы Rammstein стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». pic.twitter.com/mqJq8yYqw1 — TVC News (@tvcplus) September 5, 2021 Die Zeitung Rossijskaja Gaseta schwärmte nach Lindemanns Auftritt. Das Publikum sei "super begeistert" gewesen. "Die Tribünen explodierten buchstäblich vor Applaus, der in lange Ovationen überging", so das Blatt. Bei dem Festival des russischen Verteidigungsministeriums unter seinem Chef Sergej Schoigu traten verschiedene Militärkapellen auf. Es gab eine Show mit 2.000 Mitwirkenden aus Russland, Weißrussland, Katar, Mexiko und Griechenland sowie ein spektakuläres Feuerwerk. Lindemann war als Stargast angekündigt worden. Die Veranstaltung zog mehr als 25.000 Zuschauer an, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Nur eine Woche zuvor war ein Musikfestival in der Stadt Twer, bei dem Lindemann als Stargast auftreten sollte, auf Druck der Behörden abgesagt worden. Der Sänger war in der Nacht vor dem Auftritt von Polizisten aufgesucht worden. Das Vorgehen wurde mit Corona-Beschränkungen begründet." Quelle: RT DE