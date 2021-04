Giovanni Zarrella neu an der Spitze der Album-Charts

Der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella steht mit seinem neuen Album "Ciao!" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf dem zweiten Platz steigt US-Popstar Taylor Swift mit ihrem Album "Fearless" erneut ein.

Das Album "Live With Wonderland Orchestra" der finnischen Rockband Sunrise Avenue steigt auf Platz drei neu ein. Die deutschen Single-Charts werden auch diese Woche von Tiktok-Star Nathan Evans mit "Wellerman" angeführt. Santos, Sido & Samra sind mit "Leere Hände" auf dem zweiten Rang neu dabei. Auf dem dritten Platz steigt der Deutschrapper Luciano mit dem Song "Kids From The Block" neu ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur