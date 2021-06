Dänemark: Forscher bringen Virtual-Reality-Spiel für mehr Impfungen zum Einsatz

Dänische Forscher haben ein Virtual-Reality-Experiment durchgeführt, um Covid-19-Impfungen zu fördern. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "In einem Spiel modelliert das Virtual Learning Lab an der Universität Kopenhagen eine Situation, in der man sich durch eine virusinfizierte Menschenmenge im öffentlichen Raum manövrieren muss. Das Experiment fand am vergangenen Wochenende in einem großen Park statt.

Mithilfe der Googles-Videobrille sollen sich die Probanden in die Rolle einer älteren Person versetzt haben, die einen Platz überquert. Dabei mussten sie rot gekleideten Passanten ausweichen. Diese waren laut Anweisung mit dem Coronavirus infiziert, während geimpfte Personen blau gekleidet waren.



Einer der Teilnehmer, Adam, meinte, das Experiment habe ihm richtig Spaß gemacht. „Es fühlte sich an, als wäre man dabei“, sagte er. Einer der Forscher, Professor für Psychologie an der Universität Kopenhagen, Robert Bohm, erklärte, man wolle mit diesem Experiment „den sozialen Nutzen der Impfung kommunizieren“, und schlug vor, dass solche Experimente auch in Arztpraxen durchgeführt werden könnten.

Bohm wies zudem auf eine frühere Online-Studie hin. „Wir wissen aus ähnlichen Studien, dass nach einer solchen Virtual-Reality-Erfahrung die Impfbereitschaft der Menschen steigt“, kommentierte er. Dies habe man auch bei Covid-19 bereits beobachtet, fügte Bohm hinzu.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation verhindert eine Impfung jährlich vier bis fünf Millionen Todesfälle. Laut einer Umfrage der EU-Agentur Eurofound wollte sich über ein Viertel der Erwachsenen in der EU im Februar-März nicht gegen das Coronavirus impfen lassen."

Quelle: SNA News (Deutschland)