Weltärztechef pocht auf Corona-Impfpflicht

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hat seine Forderung nach einer Corona-Impfpflicht bekräftigt. "Das Virus wird in der mobilen Welt jahrelang immer wieder nach Deutschland zurückgetragen werden. Massenimpfungen sind der einzige Weg, sich dagegen zu wehren. Wenn wir einen oder mehrere sichere und sicher wirksame Seren haben, dann wäre eine Impfpflicht richtig und wichtig", sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Montgomery appellierte an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sich nicht dem Druck von Impfgegnern zu beugen. "Für Impfgegner fehlt mir jedes Verständnis, zumal es in Deutschland eine staatliche Absicherung gegen Impfschäden gibt", sagte der Weltärztechef. "Leider wird die Debatte von Esoterikern und Ideologen angeheizt, die null Verantwortungsbewusstsein zeigen. Impfgegner tragen ihr Selbstbestimmungsrecht wie eine Monstranz durch die Gegend, dabei geht es um einen kleinen Piks, mit dem man sich und andere schützt."

Montgomery verwies auf die Erfolge der Medizingeschichte. "Erst durch verpflichtende Impfungen wurden die Pocken ausgerottet und konnte die Kinderlähmung besiegt werden. Kinder wurden übrigens früher in den Schulen geimpft, da wurde kein Aufhebens drum gemacht, und das war gut so."

Impfen schütze nicht nur den Einzelnen, es gehe um die kollektive Schutzwirkung, sagte der Weltärztechef der NOZ. "Nur wenn wir einen hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung erreichen, sind auch die sicher, die man nicht impfen kann oder bei denen eine Impfung nicht wirkt." Wer gegen eine Impfpflicht demonstriere, "sollte nicht nur an sich selber denken, sondern an die anderen Menschen um einen herum", mahnte Montgomery.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)