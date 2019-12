Weniger Stress durch Hobbys und Freundschaften

Interessen und Freundschaften gehören zu den wichtigsten Dingen, um negativen Stress abzubauen. Wer in seiner Freizeit im Chor singt, Bilder malt oder ins Theater geht, kommt meist besser mit Anspannung zurecht, zum Beispiel bei der Arbeit, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt.

Als Gegenentwurf zum Alltagsstress eignen sich sämtliche Aktivitäten, die anregen, motivieren und positiv herausfordern - und auf diese Weise ablenken. Wer seine Freundschaften und Interessen in jüngster Zeit vernachlässigt hat, sollte sich verabreden oder das Hobby aufleben lassen, das er oder sie schon lange wieder einmal betreiben wollte.



Stressabbau durch Sport

Für viele Menschen ist Sport eine sehr effektive Möglichkeit, Anspannung abzubauen. Besonders gut eignet sich moderater Ausdauersport: Schon eine halbe Stunde Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren oder Joggen kann Wirkung zeigen. Bewegung hilft außerdem gegen Schlafprobleme. Allerdings sollte man nicht direkt vor dem Zubettgehen trainieren: Die belebende Wirkung von Sport hält mehrere Stunden an.

Bewusst entspannen

Hilfreich können auch Entspannungstechniken sein. Dabei gilt es zunächst herauszufinden, welche die richtige für einen selbst ist - zum Beispiel progressive Muskelentspannung nach Jacobson, autogenes Training, Yoga oder Meditation. Manche Menschen entspannen am besten allein in völliger Ruhe, andere brauchen die suggestive Stimme eines Übungsleiters oder die Atmosphäre in der Gruppe. Weitere Tipps zum Abschalten und Entspannen finden Leserinnen und Leser in der "Apotheken Umschau" sowie auf Facebook und Instagram.

Quelle: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen (ots)