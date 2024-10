Jeder Sechste hat nach Corona-Impfung Nebenwirkungen erlebt

Mehr als jeder sechste Deutsche hat im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung Nebenwirkungen erlebt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und des Online-Magazins "Multipolar".

Demnach antworteten 17 Prozent der Befragten auf die Frage, ob sie die Corona-Impfungen "alles in allem gut vertragen" hätten, mit "Nein". Weitere zehn Prozent gaben an, keine Impfung erhalten zu haben. Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) hatten nach eigenen Angaben keine Nebenwirkungen.



Der Erhebung zufolge hält zugleich die Mehrheit der Deutschen einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Corona-Aufarbeitung für verzichtbar. 58 Prozent verneinten die Frage, ob eine solche Form der Aufarbeitung "erforderlich" sei. 40 Prozent bejahten diese Frage.



Datenbasis: Für die Erhebung wurden am 7. und 8. Oktober insgesamt 1.002 Personen befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur