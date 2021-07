"Haben Sie sich impfen lassen und jetzt die Folgen kennengelernt?"

Inelia Benz, die sich als eine Art "Helferin" für die Menschen in der aktuellen Etappe unserer Entwicklung sieht, beschreibt seit 2011, was sich übergeordnet hier abspielen wird. Nun sind wir mittendrin im "Split", wie sie seit Jahren die Spaltung der Menschheit in zwei Richtungen bezeichnet. Die weltweit verbreiteten Injektionen scheinen letztendlich als so etwas wie ein Entwicklungsbeschleuniger zu fungieren - allerdings nicht direkt für die "Geimpften". Manche dieser bereuen bereits ihre Entscheidung. Für diejenigen ist diese Nachricht von Inelia gedacht.

Inelia schrieb am 12. Juli 2021 auf ihrem Blog: " Im Jahr 2011 haben wir als eine von vielen Spezies auf der Erde gewählt, dass wir uns nicht alle dafür entscheiden werden, unser Bewusstsein auf eine Hochfrequenz-Erfahrung und ermächtigte, souveräne, bewusste Manifestationen auszudehnen. Diejenigen von uns, die sich entschieden haben, mit einer niederfrequenten Realität fortzufahren, müssen seitdem sehr hart daran arbeiten, sich zu separieren, sich der Konsequenzen ihrer Entscheidungen nicht bewusst zu sein und müssen ihre Wahl physisch "eigenhändig" verkörpern. Die erste klare Entscheidung, die die Person im Jahr 2011 getroffen hat (und die meisten Menschen haben diese Entscheidung unbewusst getroffen - nur auf der Ebene des höheren Selbst), ist eine Impfung zu nehmen, die die Person im besten Fall krank macht (ihre physische Körperfrequenz senkt) und im schlimmsten Fall ihren Ausstieg durch Abtrennung oder Tod herbeiführt. Nachdem diese gestorben sind, werden sie auf einem Planeten inkarnieren, der eine angstbasierte Existenz der "Macht über andere" miterschafft, ganz ähnlich wie es auf der Erde seit mehreren tausend Jahren in dieser Zeitlinie der Fall ist." Die meisten Menschen, die die sogenannte "Impfung" gewählt haben, verteidigen diese auf Grund ihrer Ängste fast diktatorisch, ohne sie zu hinterfragen. Es gibt aber ein paar wenige Leute, die nachträglich aufgewacht sind und die wahre Bedeutung und die Konsequenzen der Spritze erkannt und nun ihre Meinung geändert haben. Für diejenigen hat das Team von ExtremNews nun diese Ratschläge von Inelia Benz auf deutsch übersetzt und in Videoform veröffentlicht: https://veezee.tube/videos/watch/242b11f4-3fcf-4daf-b3ed-65fdf9bbbb0a

Inelia empfiehlt auch hierfür ihre Angstverarbeitungsübung: https://ineliabenz.com/self-empowerment-resources/fear-processing-exercise-transcript/ ...und das Studieren der Arbeit von Dr. Tom Cowen. Vergleichbar im deutschen Sprachraum ist in etwa Dr. Stefan Lankas Arbeit, welche sie auch schon lobend in einem Podcast erwähnt hatte. Alle sonstigen Übersetzungen von Texten von Inelia Benz sind hier zu finden: https://www.extremnews.com/search?q=inelia+benz&submit= Quelle: ExtremNews.com