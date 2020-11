Nacht-Fluglärm kann Herz-Kreislauf-Tod bewirken

Lauter Fluglärm in der Nacht kann innerhalb von zwei Stunden zum Herz-Kreislauf-Tod führen, wie Forscher des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) ermittelt haben. Zusammen mit Partnern haben sie die Sterblichkeitsdaten mit der akuten nächtlichen Lärmbelastung um den Flughafen Zürich zwischen 2000 und 2015 verglichen. Details sind im "European Heart Journal" veröffentlicht.

Stark erhöhte Risiken

Laut der Studie steigt das Risiko eines Herz-Kreislauf-Todes bei einer nächtlichen Lärmbelastung zwischen 40 und 50 Dezibel um 33 Prozent. Bei einer Belastung von über 55 Dezibel ist es gar um 44 Prozent erhöht. "Wir haben festgestellt, dass zwischen 2000 und 2015 bei ungefähr 800 von 25.000 Herz-Kreislauf-Todesfällen in der Nähe des Flughafens Zürich Fluglärm die Ursache war. Dies entspricht drei Prozent aller beobachteten Herz-Kreislauf-Todesfälle", sagt Martin Röösli, Swiss-TPH-Korrespondenzautor der Studie.

Gemäß Röösli zeigen die Ergebnisse, dass Fluglärm ähnliche Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit haben kann wie Emotionen (zum Beispiel Wut oder Aufregung). "Die Ergebnisse überraschen nicht, denn wir wissen, dass eine Lärmbelastung in der Nacht Stress verursacht und den Schlaf beeinträchtigt", erklärt der Wissenschaftler abschließend. In ruhigen Gegenden mit wenig Eisenbahn- und Straßenverkehrslärm war die nächtliche Fluglärmwirkung stärker ausgeprägt. Dies war auch der Fall bei Menschen, die in älteren, weniger isolierten und damit lärmanfälligen Häusern wohnen.

Quelle: www.pressetext.com/Florian Fügemann