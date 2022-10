Interview mit Dr. Maria Hubmer-Mogg: “Können 100 Ärzte lügen?”

Diesmal präsentieren wir, das Team von Kai Stuht, Ihnen mit Maria Hubmer-Mogg wieder eine starke und mutige Frau, die wir für unsere Serie “Können 100 Ärzte lügen?” im Dezember 2021 in Graz besucht haben. Maria Hubmer-Mogg ist nicht nur eine mutige Medizinerin, die trotz der verschiedenen Angriffe auf ihre Person ihre Meinung öffentlich propagiert, sie ist auch Mutter eines kleinen Kindes und Organisatorin des österreichischen Widerstands gegen die Corona-Maßnahmen.

Sie organisiert mit ihrem Netzwerk in Graz die größten Demonstrationen und klärt mit ihren wissenschaftlichen Netzwerken über alternative Sichtweisen auf. Dabei arbeitet Sie unter anderem mit Prof. Dr. Arne Burkhardt zusammen und ist auch in dem Mediziner Netzwerk um Prof. Bhakdi aktiv. Ihre vehemente öffentlich zum Ausdruck gebrachte Kritik ist auch eine Kraft, die die Injektionspflicht in Österreich mit zum Kippen gebracht hat.

Diese starke Frau zeigt uns, dass es Möglichkeiten gibt, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wenn viele ihrem Beispiel folgen, wird sich auch etwas verändern. Maria Hubmer-Mogg ist dafür ein leuchtendes Beispiel.

Quelle: apolut / Kai Stuht