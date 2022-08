Zucker - Droge oder Treibstoff?

Wir lieben Süßes. Und das seit Millionen Jahren. Seit der Steinzeit unterscheiden wir unsere Nahrung am Geschmack. Was bitter oder sauer schmeckt, ist potentiell schlecht. Süßes hingegen gilt als sicher und gesund. Oder vielmehr: Galt als sicher und gesund. Denn heute wird Zucker oft pauschal als „ungesund“ abgestempelt. Dabei steckt Zucker in fast allen Lebensmitteln. Auch in den gesunden. Deshalb fragen wir, das Team von AUF1, uns in dieser Sendung, was Zucker ist, welche Arten es gibt und was passiert, wenn man auf ihn verzichtet.

Darüber sprechen wir mit der Ernährungsberaterin Alexandra Maria Hörlendsberger. Sie verrät uns, dass auch hinter dem Zuckerverzicht eine Industrie steckt, die mit Angst arbeitet. Und dass auch beim Zucker die Dosis das Gift macht. Quelle: AUF1