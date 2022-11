Interview mit Dr. Alexandra Kleeberg: “Können 100 Ärzte lügen?”

Im Rahmen der Reihe “Können 100 Ärzte lügen?“ präsentieren wir, das Team von Kai Stuht, Ihnen heute ein Interview mit der Psychoanalytikerin, Gruppentherapeutin und Autorin Dr. Alexandra Kleeberg. Sie entwickelt bereits seit über 40 Jahren Selbstheilungsverfahren, abgeleitet aus der Mythologie der Kulturen, aus wissenschaftlichen Studien und aus den Erfahrungen der psychotherapeutischen Praxis.

Das Zentrum ihrer Arbeit, nämlich in seiner Mitte zu bleiben, glich während der letzten zweieinhalb Jahre häufig einem Drahtseilakt. In einer Welt, in der wir nicht mehr sagen können, was morgen passiert, die sich immer schneller zu drehen scheint, den Menschen die Orientierung nimmt und sie somit in Ängsten unterschiedlichster Art gefangen hält.

In diesem Zusammenhang sprechen wir über Selbstheilungskräfte und Urvertrauen, da der Mensch in Angst nicht heilen kann. Angst wirkt zersetzend und schadet somit dem Immunsystem. Wir reden darüber, wie man sich in seinem Körper beheimatet fühlt und wie wir als Menschheit in den kleinen Bereich jenseits der Angst zurückzufinden.

Wir blicken zurück in Zeiten, in denen wir noch nicht so sehr nach außen orientiert waren und wo jeder sein Potenzial einbringen konnte, um die Gemeinschaft zu bereichern. Einer Zeit, die noch nicht in diesem Ausmaß von hierarchischen Machtstrukturen geprägt war und in der die Menschheit keine Ambitionen hatte, den Menschen im Sinne der heutigen Transhumanisten verbessern zu wollen.

Wir wagen einen Ausblick, wie wir im laufenden Prozess einer sich verändernden Welt den gemeinsamen Weg zurück ins Urvertrauen finden, das per se jedem Neugeborenen innewohnt. Zurück auf Augenhöhe, zurück zum Menschsein!

Quelle: apolut / Kai Stuht