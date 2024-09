Die chemische Seite des Glücks: Mikronährstoffe und ihr Einfluss auf unsere Laune

Prof. Dr. Elmar Wienecke bietet an der Fachhochschule Bielefeld eine exzellente Ausbildung zum Mikronährstoff-Experten mit Masterabschluss. Die Masterarbeiten an seiner Hochschule greifen auf äußerst bedeutsame Datenbanken zurück, insbesondere in Arbeiten mit Bezug zu Glück, Wohlgefühl und guter Laune.

Es ist faszinierend zu beobachten, wie Mikronährstoffe in der Lage sind, Glücksgefühle zu erzeugen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Serotonin und Dopamin, den chemischen Botenstoffen, die für unser Glücksempfinden verantwortlich sind. Ohne diese biochemischen Prozesse ist es dem menschlichen Körper nicht möglich, Glücksgefühle zu erleben oder gute Laune zu haben. Es handelt sich hierbei nicht um Spiritualität, sondern um biochemische Fakten. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/rL-L7OYhh4I Quelle: AUF1