Lasse so deine Ängste los! Eine Anleitung von Inelia Benz!

Menschen werden durch Ängste gesteuert. Was passiert aber, wenn man seine Resonanz mit Ängsten löscht? Hierfür hat ExtremNews nun exklusiv die Angstverarbeitungsübung von Inelia Benz auf deutsch vertont und veröffentlicht. Sie sagt, dass diese Schlüsselübung lebensverändernde Auswirkungen hat. Je mehr Menschen diese Übung für sich durchführen, desto größer werden auch die Auswirkungen für den Rest der Welt sein.

Im März 2020 schrieb Inelia Benz bereits: "Hier sind ein paar Dinge, die Du jetzt tun kannst, um den Paradigmenwechsel herbeizuführen, von dem wir seit Jahrzehnten sprechen:

Nimm zuerst den Wandel an und suche nach Verbündeten für die Schaffung neuer Arbeit, neuer Arten der Bildung und für die gemeinsame Nutzung von Vorräten.

Gehe auf die weniger Glücklichen und die mehr Glücklichen zu und versuche, eine Struktur zu organisieren, in der alle versorgt sind und die Grundbedürfnisse des Lebens befriedigt werden.



Warte nicht darauf, dass andere die Führung übernehmen, denn es gibt keine anderen, die die Führung übernehmen können.

Ihr wurdet zu dieser Zeit auf diesem Planeten geboren, um das neue Paradigma zu verkörpern und eine hochschwingende Erfahrung mit zu erschaffen. Ihr wurdet zu dieser Zeit auf diesem Planeten geboren, um zu führen.

Unser größter Feind ist im Moment kein physischer Virus! Es ist die ANGST.

Ich habe 2010 die ANGST-VERARBEITUNGS-ÜBUNG veröffentlicht. Dies ist eine lebensverändernde Übung, die euch durch diese Zeit helfen wird. (...)

Es ist super wichtig, dass wir uns mit dem wahren Killer auf dem Planeten auseinandersetzen, und dieser Killer ist die ANGST.

Ich bitte dich, diese Übung mit allen zu teilen, die Du kennst. Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die Veränderungen mögen. Und dieser Wandel, der Wandel, dessen Teil wir auf dem Planeten sind, ist gewaltig. Doch wenn wir innehalten und wirklich sehen, wo wir stehen, geht es uns gut! Angst ist das Unbekannte, das, was uns unsere Filme und die Nachrichten seit Jahrzehnten bieten, postapokalyptische Welten, in denen die Schwachen sterben und die Starken durch Tod und Zerstörung herrschen. Das ist es, was die Menschen, die sich von der Angst ernähren und die durch die Angst kontrollieren, wollen, woran Du denken und glauben sollst. Es gibt Menschen, die in hohem Maße süchtig nach Drama und Macht über Andere sind und diese Zeitspanne nutzen, um sich endlos zu ernähren. Und mit Sicherheit fallen viele Schläfer darauf herein. Gleichzeitig bist Du hier und liest immer noch diesen Artikel.

Nutze diese Gelegenheit, um Dein Leben zu ändern! LEUCHTE HELL!! Es ist an der Zeit, dass Du der Leuchtturm des Lichts an dem Ort bist, an dem Du dich befindest. Lass die Negativität fallen und verkörpere deine natürliche hohe Frequenz, deinen Seelenfrieden, dein Herz, deine Energie und deinen Enthusiasmus, was du von Natur aus bist. Sei Du selbst und nicht dein Programm oder das anderer Menschen.

Zusammengefasst:

Mache die Angstverarbeitungsübung und teile sie mit jedem, den Du kennst. Buchstäblich jedem.

Sei fleißig und LEBE das neue Paradigma, die Realität, die Du in der Welt schaffen willst.

Führe die Schaffung neuer und unterstützender Strukturen für Arbeit und Bildung an.

Verbringe mindestens eine Stunde am Tag damit, deine volle natürliche Frequenz und Form auszudrücken, ohne Stillstand, Entschuldigungen oder Firewalls. Tue es im Stillen, allein oder mit anderen, die deine Frequenz teilen."

Man kann diese Übung jederzeit durchführen, wann immer man Angst verspürt. Die besten Ergebnisse wird man erzielen können, wenn man sie in einem ruhigen und privaten Raum durchführt und eine Liste von Ängsten durcharbeitet, die man zuvor aufgeschrieben hat.

Außerdem beschreibt Inelia Benz diese Technik noch mit folgenden Worten : "Diese Übung verwende ich persönlich in meiner eigenen Aufstiegsarbeit und ich halte sie für eine Schlüsselübung. Sie ist sehr effektiv und der wesentlichste und konstanteste Schritt, den man für eine schnelle Aufstiegsreise machen muss. Sie ist in jeder Hinsicht die Grundlage des Aufstiegs und eine Schlüsselkomponente für die Manifestation unserer Träume in dieser 3D-Welt. Es lindert auch Stress und Ängste."

Viel Erfolg mit der Angstverarbeitungsübung von Inelia Benz auf deutsch bei ExtremNews:

Mit Kristallklängen: https://www.youtube.com/watch?v=S2XgQEGC2l4

Ohne Musik: https://www.youtube.com/watch?v=ZmU3dLE16Yg

Alle weiteren Videos von Inelia Benz auf deutsch sind hier: https://www.extremnews.com/search?q=inelia+benz&submit=

Quelle: Manuel Schmidt / ExtremNews / Inelia Benz