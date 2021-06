Indien: Erster Fall einer gefährlichen Pilzinfektion in Form von grünem Schimmel

Im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh ist der erste Fall von grünem Schimmel, einer Pilzinfektion, entdeckt worden, sagte Prof. Dr. Ravi Dosi vom Institut für medizinische Wissenschaften „Sri Aurobindo“, gegenüber der Zeitung „Times of India“.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Die indischen Behörden hatten zuvor über mehr als 31.200 Patienten berichtet, die an Mucormycosis, oder schwarzem Schimmel, erkrankt sind, sowie über mehrere Fälle von Aspergillus – weißem Schimmel. Später wurde eine dritte Schimmelvariante – die Kombination von gelbem, schwarzem und weißem Schimmel – entdeckt.



„Die Lunge des Patienten ist von grünem Schimmel (Pilz der Art Aspergillus) infiziert. Das ist der erste Fall von grünem Schimmel in Madhya Pradesh. Ich bin mir jedoch nicht sicher bezüglich des ganzen Landes“, sagte der Lungenarzt.

Ihm zufolge wurde der 34-jährige Patient mit 90-prozentigen Lungenschäden infolge des Coronavirus in die Klinik gebracht.



Die Häufigkeit von Fällen von schwarzem Schimmel ist in Indien in den zurückliegenden drei Wochen um 150 Prozent gestiegen. Nach vorliegenden Angaben ist der Bundesstaat Maharashtra am stärksten davon betroffen. Dort wurden 7057 Ansteckungen und mehr als 600 Todesfälle registriert.



Mucormycosis breitet sich wegen einer Kombination von Faktoren rasch aus: Es sind dies die Immunschwäche bei Coronavirus-Infizierten, ein Mangel an Antipilzmitteln, Hygienewidrigkeit und die Überlastung des einheimischen Gesundheitssystems........."

Quelle: SNA News (Deutschland)