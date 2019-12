Heilung von Strahlenkrankheit nach Aufräumarbeit in Tschernobyl

Pawel Schemet wurde nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 als Soldat zu Aufräum- und Säuberungsarbeiten eingesetzt. In der Folge erkrankte er an der Strahlenkrankheit, wurde aber laut dem Bruno Gröning Freundeskreis durch den Kontakt mit der Lehre Bruno Grönings wieder gesund.

Weiter teilt der Bruno Gröning Freundeskreis mit: "Schon während der Arbeit in unmittelbarer Nähe des zerstörten Reaktors spürte Pawel Schemet die ersten Anzeichen der Strahlenschäden. Die Jahre danach wurden für ihn zum Martyrium. Er wurde von den behandelnden Ärzten und Professoren aufgegeben und Ende 1993 zum Sterben nach Hause entlassen. Genau zu dieser Zeit kam eine deutsche Gaststudentin in die Familie, sah die Not und erzählte von Bruno Gröning. Zunächst konnte Pawel nicht viel damit anfangen, doch nachdem seine Frau mehrere Heilungen erlebt hatte, nahm er auch für sich selbst den Glauben auf, dass ihm geholfen werden könnte. Danach ging es ihm immer besser. Bis Mitte 1994 waren all seine gesundheitlichen Beschwerden verschwunden. Er brauchte keine Medikamente mehr, konnte wieder arbeiten gehen und war voller Kraft. Die Interviews zu diesem Clip wurden im Juni 2008 geführt." Weitere Heilungsberichte https://www.youtube.com/playlist?list... Quelle: Bruno Gröning Freundeskreis

