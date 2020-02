Ärzte rufen ihre Kollegen zur Demo gegen Impfpflicht auf

Eine Gruppe ganzheitlich behandelnder Ärzte ruft ihre Arztkollegen öffentlich dazu auf, am 21. März 2020 in München gemeinsam mit ihnen gegen die Impfpflicht zu demonstrieren.

Der Aufruf lautet wie folgt: "Liebe ärztliche Kolleginnen und Kollegen !

Über die sozialen Medien haben sich jetzt schon mehr als 30 Ärzte zusammengefunden, um für unsere Kinder und Patienten aktiv zu werden: Wir werden gemeinsam auf der Demo in München am 21. März 2020 in unserer Berufs-Robe, dem legendären Weißkittel, marschieren!

Wir möchten an dieser Stelle keine Diskussionen vom Zaun brechen und sind uns bewusst, dass es auch Kollegen gibt, die der Meinung sind, dass es kontraproduktiv für unsere Patienten sei, zu demonstrieren und Gesicht zu zeigen. Wer aber der Meinung ist, vielleicht mehr tun zu wollen, der darf sich uns gerne anschließen.

Dabei ist es uns einerlei, wenn unter den vielen tausend, die demonstrieren werden, auch einige dabei sind, die nicht in jeder Hinsicht einer Meinung mit uns sind. Dennoch sehen wir die Wichtigkeit, Gesicht zu zeigen: Als Arzt und Eltern, als Vertreter der Gesunderhaltung mit ärztlichem Gewissen, mit einer eigenen Meinung zum Impfthema und als Leiter impfkritischer Initiativen.

Wir würden uns freuen, dies mit möglichst vielen Kollegen zu tun. Geben Sie diesen Aufruf bitte weiter, dass wir Ärzte auf der Demonstration mit weißen Kitteln für unsere medizinischen Selbstbestimmungsrechte und für eine freie Impfentscheidung demonstrieren werden.

Wer Lust hat, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen, der darf gerne über [email protected] mit uns Kontakt aufnehmen. Sie müssen dann nichts mehr tun als den kostenlosen Telegram-Messenger entweder über den Play Store auf dem Smartphone oder über www.telegram.org auf dem PC einzurichten

Wir würden uns freuen, wenn sich unsere Gruppe weiter vergrößert und appellieren an Ihren Mut und Ihre Liebe für Ihre Patienten und Kinder. Auch für viele junge ärztliche Kollegen wird sich dieses neue Gesetz als ein Fallstrick entpuppen. Schon jetzt häufen sich die Anfragen von Pflegepersonal, Auszubildenden und Kollegen, die von der Impfpflicht betroffen sind und ihren Job nicht ausüben können, wenn sie sich nicht der geforderten Impfung unterziehen. Fassen wir uns ein Herz und gehen mutig und geschlossen auf die Straße. Werde auch Du aktiv!

Herzliche Grüße

Rolf Kron, praktischer Arzt und Homöopath, Kaufering

Dr. med. Carola Javid-Kistel, Duderstadt"





Quelle: Impfkritik.de