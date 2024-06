Gesundheitsökonom Prof. Beck: OECD-Bericht zu Geburteneinbruch ist Nebelgranate

Kinder werden in den Industrieländern immer mehr zu Seltenheit. Nach einem aktuellen OECD-Bericht habe sich die Geburtenrate in ihren 38 Mitgliedsländern in den vergangenen 60 Jahren sogar halbiert. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Als Gründe werden etwa veränderte Geschlechternormen, Unsicherheit, multiple Krisen oder andere Anforderungen an die Elternschaft genannt. Doch der Schweizer Gesundheitsökonom und Daten-Analyst Professor Dr. Konstantin Beck hält das nicht für plausibel. Im exklusiven Interview spricht er über die wahren Gründe des Geburteneinbruchs. Quelle: AUF1