Interview mit Dr. Kay Klapproth: “Können 100 Ärzte lügen?”

Heute präsentieren wir, Kai Stuht und Team, Ihnen wieder einen konsequenten Wissenschaftler, der aus Protest die Universität Heidelberg verlassen hat. Wir haben mit Dr. Kay Klapproth ein Interview geführt, das einmal mehr zeigt: es sind nicht wenige, einzelne, die gegen das Corona-Narrativ der Politik aufbegehren, sondern viele. Es sind Menschen, die auch massive Konsequenzen in Kauf nehmen, um sich und ihrem Gewissen treu zu bleiben.

Dieses Interview offenbart den Blick eines erfahrenen Immunologen, der seine Kritik an den Corona-Maßnahmen und an der Impf-Ideologie in die Öffentlichkeit trägt.

Neben bereits sehr bekannten Medizinern, wie Professor Bhakdi, Dr. Wodarg, sind es inzwischen viele weitere, teils namhafte Wissenschaftler, die das Narrativ langsam ins Wanken bringen.

Vielen Dank, liebe Community, dass Sie dieses Interview-Projekt vielleicht mit einer Spende unterstützen möchten und wir auch in Zukunft viel weitere Mediziner in der Öffentlichkeit präsentieren können.

Quelle: apolut / Kai Stuht