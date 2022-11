Pfizer-„Impfstoff“ nicht auf Wirksamkeit getestet

Der COVID-Impfstoff verhindert eine Übertragung des SARS-CoV-2.“ So wurde es in der Vergangenheit behauptet. Doch ist dem wirklich so? Robert Roos, niederländischer Politiker und Abgeordneter des EU-Parlaments, befragte am 10. Oktober 2022 im EU-Parlament Janine Small vom Pharmaunternehmen Pfizer, ob der COVID-Impfstoff auch dementsprechend getestet wurde. Hören Sie ihre erstaunliche Aussage dazu. Dies berichtt der Sender "Kla.TV".

Weiter berichtet der Sender: "Janine Small, die Präsidentin für internationale Märkte beim Pharmaunternehmen Pfizer, war am 10.10.2022 im EU-Parlament. Auf eine Frage von Robert Roos, dem niederländischen Politiker und Abgeordneten des EU-Parlaments, gab Small zu, dass bei ihrem COVID-„Impfstoff“ nie getestet worden sei, ob er die Virusübertragung stoppe oder nicht. Öffentliche Medien, Behörden und Politiker schwiegen sich zum Vorfall im EU-Parlament entweder aus oder lenkten betont locker und entspannt ein, dass weder Pfizer, noch sonst jemand in der Vergangenheit je behauptet hätte, dass die „Impfung“ eine Übertragung des SARS-CoV-2 verhindere. Doch ist dem so? Pfizer-CEO Albert Bourla rühmte damals, die Impfung sei „100 Prozent effektiv zur Verhinderung von COVID-Fällen“. Am 12.8.2021 schrieb der Gesundheitsminister Alain Berset in einem COVID-19-Update: „Die Impfung gegen Corona schützt vor einer Ansteckung, der Weiterverbreitung des Virus und vor einem schweren Krankheitsverlauf.“ Wie lange lässt sich das Volk noch mit unehrlichen Versprechen zum „Impfen“ überreden?" Quellen/Links: Falsche Versprechen

