Tübinger Institut hat Corona-Test ohne falsch positive Ergebnisse

Martin Herrenknecht, Chef und Eigentümer des badischen Tunnelbohrmaschinen-Spezialisten Herrenknecht AG, sieht in Elon Musk und dessen US-Start-up "The Boring Company" keine wirkliche Konkurrenz. Musk werde "überschätzt", sagte Herrenknecht dem "Manager Magazin" - "jedenfalls was den Tunnelbau betrifft".

xDas heißt, dass bei 90 Prozent der PCR-positiven Probanden Antikörper nachgewiesen werden konnten. Die Validierung wurde am Freitag in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut an der Universität Tübingen ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Der Antikörpertest wurde in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig entwickelt. Quelle: dts Nachrichtenagentur