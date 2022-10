Corona-Ausschuss: Tolzin über Affenpocken-P(l)andemie

Am 14. Oktober 2022 war der Medizin-Journalist Hans U. P. Tolzin beim Corona-Ausschuss eingeladen, seine Recherche-Ergebnisse zur angeblichen Affenpocken-Pandemie 2022 zu präsentieren. Sein Zwischenfazit: Viel Rauch um (fast) Nix!

Weiter berichtet Tolzin: "Weltweit sterben jedes Jahr mehr als 50 Millionen Menschen. Darunter jeweils mehrere Millionen z. B. an Herzerkrankungen, Schlaganfall, Lungenerkrankungen oder Durchfallerkrankungen.

Mit der Diagnose "Affenpocken" starben dagegen in den letzten 5 Jahren 20 Menschen, im Jahr 2022 bis zur Ausrufung der angeblichen Pandemie durch die Weltgesundheitsbehörde WHO gar keiner.

Hat die WHO eigentlich noch die richtigen Prioritäten? Warum hat der aktuelle Direktor der WHO die Pandemie quasi im Alleingang ausgerufen? Tolzin deckt die mutmaßlichen Motive hinter dieser sachlich nicht nachvollziehbaren Aktion der WHO auf."

Quelle: Impfkritik