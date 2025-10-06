Reiche Ernte: Äpfel knacken die Million, Kartoffeln auf Vierteljahrhundert-Hoch

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bild: fritz zühlke / pixelio.de
Destatis erwartet 2025 eine Apfelernte von rund 1,009 Mio. Tonnen – dank guter Blüte und wenig Frost. Parallel meldet das Agrarministerium ca. 13,4 Mio. Tonnen Kartoffeln, die größte Menge seit 25 Jahren.

Die wichtigsten Apfelregionen bleiben Bodensee und Altes Land; die bundesweite Anbaufläche liegt bei rund 32.700 Hektar. Bei Kartoffeln liegen Ertrag und Fläche über dem mehrjährigen Mittel, was die Versorgungslage entspannt. Branchenbeobachter erwarten regional sinkende Verbraucherpreise, zugleich leiden Erzeuger unter fallenden Erzeugerpreisen.

Im Erntebericht verweist die Bundesregierung zudem auf robuste Raps- und Getreideergebnisse trotz Wetterextremen. Für Verarbeiter und Handel sind Logistik und Lagerfähigkeit jetzt entscheidend, um Menge in Marktstabilität zu übersetzen. Verbraucher könnten kurzfristig profitieren, während Betriebe Liquiditätspuffer brauchen.

