AdBlue-Mangel: Gefahr für die Nahrungsmittelsicherheit in Deutschland?

Die wirtschaftliche Krise in Deutschland wird immer größer. Am Sonntag kam es zu Protesten in Stuttgart und Frankfurt am Main wegen hoher Strom- und Gaspreise sowie gegen die Regierungspolitik. Doch es droht auch eine neue Teuerungswelle durch die Unterbrechungen von Lieferketten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Grund dafür ist der Mangel an AdBlue, einer Treibstoffkomponente für LKWs. Ohne diese Komponente schalten moderne Dieselmotoren ab. Es droht der Stillstand eines großen Teils der LKW-Flotte."

Quelle: RT DE