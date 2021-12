Das isst Deutschland zu Silvester: CHEFKOCH verrät die beliebtesten Menüs zum Jahreswechsel

Geselliges Beisammensein, leckeres Vergnügen, nicht viel Vorbereitung: Diese Ansprüche sollen die beliebtesten Gerichte am Silvesterabend erfüllen. Dabei darf der Gaumenschmaus selbst auch etwas länger dauern - Zeit genug bis Mitternacht ist ja. CHEFKOCH, Europas größte Food-Plattform, weiß: Raclette sowie Käse- und klassisches Fondue landen bei der Suche nach Rezepten zwischen den Jahren ganz weit vorne.

Natürlich wird bei beiden Gerichten viel improvisiert, aber auch Tipps und neue Varianten sind gefragt. Die meistgesuchten Pfännchen-Inspirationen für Raclette auf CHEFKOCH sind spanische Variationen (LINK), Pizza-Pfännchen (LINK), Flammkuchen-Pfännchen (LINK) oder Hawaii-Pfännchen (LINK).

Auf den Raclette-Grill kommen heutzutage nicht mehr nur mariniertes Fleisch, sondern immer häufiger auch vegetarische Alternativen wie Gemüsevariationen oder auch Kartoffelrösti (LINK).

Und zum Nachtisch? Nicht nur an Weihnachten, sondern auch zu Silvester steigen die Aufrufzahlen von Dessert-Rezepten deutlich, um das mehr als Fünffache, an, stellt CHEFKOCH fest. Schließlich verlangt ein Festessen nach einem krönenden Abschluss. Und auch hier liegen die Klassiker weit vorne. Die beliebtesten Silvester-Desserts sind: Tiramisu (LINK), Mousse au chocolat (LINK), Panna cotta (LINK), Spaghetti-Eis-Dessert (LINK) und Mascarpone-Himbeerquark (LINK). Echte Süßschnäbel bereiten ihr Dessert sogar gleich auf dem Raclette-Grill zu, zum Beispiel als Pfannkuchen-Pfännchen (LINK).

Die Vorlieben der Deutschen bei den Suchabfragen für Silvestermenüs zeigen sich auch in der großen CHEFKOCH Food-Studie (LINK), die im September erschienen ist. 91 Prozent der Menschen in Deutschland kochen demnach mehrmals in der Woche zumindest ein einfaches Gericht. Der Hauptgrund: Selbst kochen und gemeinsam essen schaffen ein wertvolles Gemeinschaftserlebnis - klar, dass dies auch an Silvester eine ganz besondere Rolle spielt. "Wichtig sind das zusammen Brutzeln, Schnibbeln und Quatschen. Das Essen ist fast nebensächlich", fasste es eine der Studienteilnehmerinnen zusammen.

Quelle: Gruner+Jahr, CHEFKOCH (ots)