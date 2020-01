Rukwied mit Verbraucherappell: Verstärkt regionale Produkte kaufen

Bauernpräsident Joachim Rukwied kritisiert Werbekampagnen mit Schnäppchenpreisen für Bio-Lebensmittel. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Rukwied: "Die Preisgestaltung bei Bio-Produkten, beispielsweise Aktionsangebote, beobachte ich mit großer Sorge." Bio-Produkte seien in der Herstellung teurer als konventionelle. "Die Biobauern brauchen daher einen höheren Preis, sonst funktioniert das nicht."

Er sehe die Gefahr, dass die Landwirte unter Preisdruck geraten könnten, in einzelnen Bereichen sei das bereits so. Rukwied appellierte zudem an Verbraucher, "verstärkt regionale Qualitätsprodukte zu kaufen". Er sagte: "Achten Sie darauf, wo die Ware herkommt! Das gilt auch für Öko-Lebensmittel." Laut Bauernpräsident würden in Deutschland im Schnitt nur zehn Prozent des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. "Das ist einfach zu wenig. Denn wir können die Landwirtschaft nur dann verändern, wenn die Bereitschaft dafür da ist, mehr für Lebensmittel auszugeben."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)