Vegan für alle: Lidl bringt fleischlosen "Next Level Burger" dauerhaft in alle deutschen Filialen

Der Fleischlos-Hype geht weiter: Nach dem Erfolg der beiden "Beyond Meat Burger"-Aktionen hat Lidl den frischen "Next Level Burger" unter der Eigenmarke "Next Level Meat" entwickelt.

Die veganen Burgerpatties bestehen unter anderem aus Gemüse, Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiß sowie Rote-Beete-Saft. Der vegane Burger ist hinsichtlich Geschmack, Aussehen und Konsistenz die perfekte Fleischalternative, gleichzeitig sorgt das pflanzliche Eiweiß für eine ordentliche Portion Protein auf dem Teller. In der Pfanne oder auf dem Grill in wenigen Minuten zubereitet, lassen sich mit den Patties zahlreiche Burger-Varianten zaubern. Zu finden ist der "Next Level Burger" ab Donnerstag, 1. August, in der Kühltruhe aller rund 3.200 Lidl-Filialen. Das Produkt im 227-Gramm-Zweierpack ist zum Preis von 2,99 Euro dauerhaft erhältlich.



"Pflanzenbasierte Patties sind ein absoluter Trend und der vegane Markt gewinnt an Bedeutung. Mit dem gekühlten 'Next Level Burger' unserer Eigenmarke bieten wir nun dauerhaft eine vegane Fleischalternative zum unschlagbar günstigen Lidl-Preis an", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Durch die Herstellung der Patties in Deutschland können wir eine ausreichende Warenverfügbarkeit gewährleisten und profitieren von kürzeren Transportwegen, die beispielsweise CO2 einsparen." Auch zukünftig plant Lidl, mehr vegane Lebensmittel im Sortiment oder als Aktion anzubieten. Ausschlaggebend hierfür wird das Kundenfeedback zu Themen wie Geschmack, Textur oder Optik sein, um kontinuierlich an der Weiterentwicklung der veganen Produkte arbeiten zu können.

Quelle: LIDL (ots)