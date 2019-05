Kaufland erweitert veganes Sortiment

Gute Nachrichten für Veganer, Vegetarier und Flexitarier: Kaufland erweitert die Produktvielfalt seiner veganen Produkte. "Sich für gesunde und vegane Ernährung zu entscheiden, sollte keine Frage des Preises sein. Deshalb bieten wir eine Vielzahl an veganen und vegetarischen Produkten unter unserer Eigenmarke K-take it veggie an", sagt Sebastian Schlag, Leiter Kaufland Eigenmarken.

Unter dieser exklusiven Marke bietet das Unternehmen vegane und vegetarische Produkte an, die neben dem V-Label oft auch das Bio-Siegel tragen. Ganz neu sind sechs vegane Drinks, alle in Bioqualität. Sie eignen sich nicht nur zum Trinken, sondern sind auch ideal für Müsli, zum Kochen oder Backen. "Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten steigt weiter an. Mit unserer großen Auswahl an Dinkel-, Hafer- und Reisdrinks ist nun für jeden Geschmack Etwas dabei. Damit bieten wir Menschen mit Unverträglichkeiten und denjenigen, die bewusst verzichten möchten, eine große Angebotsvielfalt", so Schlag weiter. Aufgrund der hohen und stetig wachsenden Nachfrage beschäftigt sich Kaufland intensiv damit, sein vegetarisches und veganes Sortiment weiter auszubauen. So gibt es ab Juni ein veganes Eis auf Mandelbasis mit Banane- und Walnussstückchen sowie vegane Waffelhörnchen mit Vanillegeschmack. Außerdem prüft das Unternehmen derzeit die Möglichkeit, eine vegetarische oder sogar vegane Alternative der klassischen Bratwurst in das Eigenmarkensortiment einzuführen. Über K-take it veggie Bereits seit Oktober 2016 bietet der Lebensmittelhändler die Eigenmarke für vegane und vegetarische Artikel. Mit den neuen Drinks ist das Angebot auf über 50 Veggie-Artikel gestiegen. Die Produktvielfalt ist groß: So gibt es neben Tofu und Fertigprodukten wie Schnitzel, Lasagne oder Falafel auch Brotaufstriche, Aufschnitt, Joghurt, Snacks und Milchersatzprodukte wie Eis, Kuchen und Desserts.

Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier ( www.kaufland.de/takeitveggie). Quelle: Kaufland (ots)

