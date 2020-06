Kunden-WLAN deutschlandweit in allen Lidl-Filialen

Schlechter Netzempfang? Datenvolumen aufgebraucht? Das hindert Lidl-Kunden künftig nicht mehr daran, beim Einkauf die Zutaten eines Rezepts oder die Herkunft eines Produkts zu recherchieren. Ab sofort bietet Lidl Deutschland einen zusätzlichen Service in allen Filialen an: Mit dem "LidlPlusWLAN" können sich Kunden kostenlos mit dem Internet verbinden.

Kundenfreundlicher Internetzugang

Der Zugang zum Internet in den Lidl-Filialen gelingt schnell und einfach: Kunden können sich über die WLAN-Einstellungen des Smartphones mit dem "LidlPlusWLAN" verbinden und gelangen anschließend automatisch auf eine Anmeldeseite, auf der die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden müssen. Nach dem Klick auf "akzeptieren" ist man sofort online. Besonders praktisch: Einmal mit dem "LidlPlusWLAN" verbunden, funktioniert der Zugang während der Öffnungszeiten automatisch in allen Lidl-Filialen in Deutschland - und das ohne erneute Anmeldung.

Quelle: Lidl (ots)