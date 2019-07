"Minecraft Earth": Geschlossene Beta in Kürze

"Pokémon GO" trifft virtuelle Bauklötze - so etwa lässt sich das Spielkonzept von "Minecraft Earth" kurz zusammenfassen. Seit der ersten Ankündigung im Mai warten Gamer darauf, wann sie die Augmented-Reality-Version des Sandbox-Games probieren können, jetzt ist eine erste Antwort da. In zwei Wochen startet die geschlossene Beta, in der erste Spieler "Minecraft Earth" zunächst unter iOS antesten können. Die Testphase für Android soll kurz darauf starten.

Klotzen immer und überall Ein zur Beta-Ankündigung veröffentlichtes Video umreißt kurz, was bisher über die AR-Version des nunmehr zehn Jahre alten Sandbox-Games der Microsoft-Tochter Mojang bekannt ist. User können auf einer grobpixeligen Ingame-Karte, die der realen Welt entspricht, sehen, was es in ihrer Umgebung zu entdecken gibt, in Form von "Tappables" interessante und nützliche Dinge finden und natürlich auch gemeinsam Abenteuer erleben, bei denen sie dank AR vor dem Hintergrund der realen Welt Umgebungen im gewohnten "Minecraft"-Bauklotzstil erstellen. Einen wirklich definitiven Starttermin für das Spiel liefert die Ankündigung zwar noch nicht, doch schon innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen die ersten Bewerber zur geschlossenen Beta für iOS eingeladen werden. Wer einen Platz ergattern will, muss mindestens 18 sein, sich via Webseite bewerben, ein Gerät mit iOS 10 oder höher nutzen und einen Microsoft- oder Xbox-Live-Account haben. Relativ zeitnah, jedenfalls noch diesen Sommer, soll dann auch eine Android-Beta (Betriebssystem-Version 7 oder höher) folgen.

