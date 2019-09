9 % der Internetnutzerinnen und -nutzer verwenden Smart-Home-Technologie

6 Millionen der rund 65 Millionen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland haben im 1. Quartal 2019 Smart-Home-Technologie genutzt. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Funkausstellung vom 6. bis 11. September in Berlin anhand erster Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten 2019 mit.

Das entspricht etwa 9 % der Internetnutzerinnen und -nutzer im 1. Quartal 2019. Mittels Smart-Home-Technologie werden mit dem Internet verbundene und zum Teil auch untereinander vernetzte Haushaltsgeräte und -systeme gesteuert. Dazu zählen beispielsweise Energiemanagement-, Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme, aber auch Kaffeemaschinen, Waschmaschinen oder Saugroboter, die über Apps oder virtuelle Assistenten (zum Beispiel Google Home, Amazon Echo, Siri, Cortana, Bixby) gesteuert werden. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

