"Call of Duty" ist das stressigste Videospiel

Der im Jahr 2019 veröffentlichte Ego-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare" ist für US-Gamer das stressigste Videospiel auf dem Markt. Gefolgt wird er von seinem Vorgänger "Call of Duty: Black Ops 4" und dem Online-Dauerbrenner "Fortnite". Um dem Stress standzuhalten, müssen Gamer bequem sitzen, wie eine Umfrage des US-Sitzsackherstellers ComfySacks zeigt.

"Unaufmerksamkeit kostet Sieg"

"Ego-Shooter werden häufig im Online-Multiplayer gespielt. Hier kommt der Wettbewerbsdruck dazu, es geht oftmals um etwas. Bei Shootern müssen Spieler in jedem Moment sehr aufmerksam sein und schnell reagieren. Es geht oft um jeden Millimeter an der Maus. Beispielsweise bei Strategiespielen gibt es viele Ruhepausen. Bei Ego-Shootern kann jede Unaufmerksamkeit zur Niederlage führen", erläutert Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Huberts im pressetext-Interview.

ComfySacks hat die Umfrage mit 1.007 US-Gamern durchgeführt. Fast die Hälfte (47,4 Prozent) der Befragten sehen "Call of Duty: Modern Warfare" als besonders stressig, "Black Ops 4" stresst 42,3 Prozent und "Fortnite" 41,7 Prozent. Ego-Shooter gelten als das schweißtreibendste Genre (57,8 Prozent), gefolgt von Echtzeit-Strategiespielen wie "League of Legends" (49,1 Prozent) und Survival-Games (36,8 Prozent).

Controller im Zorn zertrümmert

Die Hauptgründe für Stress sind laut der Umfrage der Schwierigkeitsgrad von Spielen und der Online-Multiplayer. Konsequenzen davon sind vor allem Wutausbrüche, mehr als die Hälfte der Befragten haben schon einmal einen anderen Spieler angebrüllt, 46 Prozent sogar einen Freund. Ein Drittel hat im Zorn schon einmal einen Controller zertrümmert.

Um ihre Anspannung zu bekämpfen, greifen die Spieler zu beruhigenden Games wie "Die Sims" (38,5 Prozent). Auch entspannend sind "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Minecraft". Ein weiterer wichtiger Faktor ist das bequeme Sitzen. Ein Drittel schwört hierbei auf einen eigenen Gaming-Sessel, dicht gefolgt von Sitzsäcken.

