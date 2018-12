Hunderttausende PCs von bedrohlichem Trojaner-Virus betroffen

Die Erpressersoftware WannaCry, die bereits 2017 große Schäden bei PC-Systemen weltweit verursacht hat, sorgt erneut für Aufregung. Laut dem leitenden Sicherheitsforscher der IT-Firma KryptosLogic ist der Cybervirus noch immer aktiv, teilt Sputnik mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins: "Während seiner jüngsten Analyse registrierte das Security-Unternehmen innerhalb eines Tages fast drei Millionen ferngesteuerte Anfragen von 220.000 infizierten Geräten an potenzielle neue PC-Opfer in 194 Ländern. Am meisten betroffen sind demnach China, Russland, Indien, Indonesien und der Vietnam.

Nach Einschätzungen des Sicherheitssoftware-Anbieters Kaspersky Lab rangiert WannaCry in den letzten Monaten bei der Häufigkeit der Attacken auf Computer seiner Kunden auf Platz eins.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass der Erpressungstrojaner einige Systeme bei dem US-Flugzeugbauer Boeing infiziert hätte."

Quelle: Sputnik (Deutschland)