Technologische Trends, die mit Schwung ins Jahr 2020 starten

Die Tech-Branche lässt mit ihren fortwährend neuen Entwicklungen und Trends niemals Langeweile aufkommen. Auch das Jahr 2019 war wieder von zahlreichen spannenden Trends geprägt, die in das neue Jahr 2020 mit einem ordentlichen Tempo rutschen. Nachfolgende Bereiche der Tech-Branche werden auch im neuen Jahr aller Voraussicht nach jede Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten.

Die Welt der Unterhaltung befindet sich aktuell in einem immensen Wandel. Filme und Fernsehen werden heute nicht mehr live im TV angesehen, sondern „on demand“ über Streamingplattformen, die bereits seit einer Weile den Markt übernommen haben. Immer mehr Anbieter etablieren sich inzwischen und bieten ihre Filme und Serien über Streams zu jeder Zeit und überall zur freien Verfügung über das Internet an. Mit einem monatlichen Abonnement können Nutzer auf eine scheinbar endlose Menge an Inhalten zugreifen. Die einfachere Erreichbarkeit der Kunden über das Netz hat die Branche maßgeblich verändert und wird dies auch 2020 tun. Da bleibt es spannend zu sehen, wie der Konkurrenzkampf der Streaming-Dienste in die nächste Runde geht.



Nicht nur Film und Fernsehen untergehen der Digitalisierung in der Entertainment-Branche. Gleiches geschieht im Bereich des Gamings. Auch hier geht der Trend immer mehr in Richtung online. Traditionelle Casinospiele wie Poker, Blackjack, Roulette und Automatenspiele werden beispielsweise zunehmen online durch Anbieter wie Kassu Casino angeboten und somit einer immer größeren Menge an Nutzern auf einfache Weise zur Verfügung gestellt. Die Nutzer wünschen sich vor allem Flexibilität, die sie durch das Spielen im Internet zu jeder Zeit genießen können. Auch andere Spielgenres nutzen das Internet, um Spieler aus der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Beispiele sind MMO-Spiele (Massively Multiplayer Online) und MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena), aber auch Gelegenheitsspiele wie Social-Network-Games. Mit immer besser werdenden Internetverbindungen weltweit wird dieser Spieletrend bestimmt auch 2020 weiter anhalten.



Das Thema der virtuellen Realität war 2019 in aller Munde. Was in der Videospiel-Branche begann, ist inzwischen in sämtliche verschiedene Branchen gezogen. Sowohl im Entertainment als auch in der Industrie treten die Menschen mit dem Aufsetzen der VR-Brille in die dritte Dimension und damit in ungeahnte neue Welten ein. Diverse VR-Headsets kamen 2019 mit deutlich erschwinglicheren Preisschildern auf den Markt, sodass sie massentauglicher wurden und mittlerweile in immer mehr Wohnzimmern von Privatpersonen zu finden sind. Auch 2020 soll das Wachstum auf dem Gebiet der virtuellen Realität weiter ansteigen.

In einer solch vernetzten Welt, in der wir heute leben, fließt zu jeder Sekunde eine zunehmend wachsende Masse an Daten durch die Welt. In diesem Zusammenhang kommt aktuell und auch 2020 der sogenannten CyberSecurity eine besonders große Rolle und Bedeutung zu. Dabei handelt es sich um den Schutz von Systemen, Netzwerken und den damit verbundenen Diensten, Daten und Informationen. Vor allem aufgrund des stetigen Fortschreitens der Technologie wird dieser Bereich immer größer und wichtiger, um auch die neusten und geschicktesten Hacker zu bekämpfen.



Vier Bereiche, die bereits jetzt ein immenses Wachstum verzeichnen, werden voraussichtlich auch im neuen Jahr Topthemen darstellen und mit neuen Entwicklungen überraschen. Es bleibt also spannend.

