WhatsApp und Instagram sollen bald neue Namen bekommen

Das soziale Netzwerk Facebook will seine erfolgreichen Apps WhatsApp und Instagram umbenennen: Die beiden Plattformen sollen künftig nach Angaben der Website „The Information“ „WhatsApp by Facebook” und „Instagram by Facebook” heißen.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Mit diesem Zusatz, ähnlich wie seiner Kollaborationslösung für Firmen „Workplace by Facebook“, erhofft sich Facebook laut dem Bericht eine bessere Kundenbindung. Bisher konnten sich die Applikationen durch unabhängiges Branding von dem US-Konzern distanzieren. Mit den neuen Namen wäre dies allerdings nicht mehr möglich. Eine Sprecherin des Unternehmens gab gegenüber „The Information“ an, Facebook strebe eine deutlichere Kommunikationslinie an. Dabei solle klar sein, welche Produkte und Dienstleistungen zu Facebook gehören. Andere von Facebook betriebene Dienste sind von der Namensänderung nicht betroffen." Quelle: Sputnik (Deutschland)

