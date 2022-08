Zwischen WEF-Kontrolle und ID-Diebstahl: Digitaler Führerschein ist nicht fälschungssicher

Für die Globalisten ist es der nächste große Schritt am Weg zum gläsernen Bürger: Der “digitale Führerschein” soll der Ausgangspunkt zur Zusammenführung aller Ausweise und im Endausbau aller Behördengänge sein. Doch ein Plan ist nur so gut wie der Ausführende – etwa wegen Sicherheitslücken in der Umsetzung. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Eklatante Sicherheitslücken Während Österreich noch an seiner “ID Austria” bastelt, sind die deutschen Nachbarn schon einen Schritt weiter, die “Verimi ID-Wallet” kann die digitalen Ausweise bereits anzeigen. Das ganze hat aber einen zusätzlichen Haken: Denn dabei setzte man auf das nicht ausreichend sichere “Foto Ident”-System. Die Vorder- und Rückseite des Ausweises sind abzufotografieren und ein Foto hochzuladen. Überprüft wird das von einer künstlichen Intelligenz – ohne menschliches Zutun. Weil dabei Fälschungen leicht möglich sind, wies der IT-Experte Martin Tschirsich auf Twitter auf die eklatante Sicherheitslücke hin. Nach einigem Herumprobieren, so Tschirsich, sei er “stolzer Besitzer mehrere digitaler Führerscheine sowie einer Schweizer Staatsbürgerschaft”. Die Unsicherheit des Foto-Ident ist allseits bekannt. Foto-Ident wird daher in Deutschland nur in Sektoren eingesetzt, die keiner besonderen Regulierung unterliegen. Unklar bleibt, warum Verimi das Verfahren beim zweiten Versuch eines digitalen Führerscheins für geeignet hielt. — Martin Tschirsich (@mtschirs) August 4, 2022 Wahl zwischen Pest & Cholera Während WEF & Co. wohl bereits davon träumen, uns über eine einzige App überwachen und steuern zu können, krankt die Realität an den Grundlagen. Für den Endverbracher ist beiderlei allerdings eine schreckliche Vorstellung: Im einen Fall droht die völlige Kontrolle seitens der Eliten, im anderen Fall “nur” die Gefahr, dass irgendjemand mit der eigenen Identität herumlaufen könnte." Quelle: Wochenblick