"123456" verdrängt "12345" als beliebtestes Passwort

"123456" ist aktuell das beliebteste Passwort der Computer- und Internetnutzer rund um den Globus. Das geht zumindest aus einer Auswertung des Netzanbieters Nord-VPN hervor, der auch den Passwort-Manager "Nordpass" betreibt.

Die Zahlenkombination "123456" verdrängt demnach die im letzten Jahr beliebteste Ziffernfolge "12345" vom ersten Rang, die sich nun auf Platz acht wiederfindet. Zweitbeliebtestes Passwort ist "123456789", ganz neu in die Rangliste der beliebtesten Passwörter ist "picture1" eingestiegen.



Weitere altbekannte Favoriten in den internationalen Top 10 sind "password" (Rang 4), "12345678" (Rang 5), "111111" (Rang 6), "123123" (Rang 7), "1234567890" (Rang 9) und neu "senha" auf Rang 10 - was im Portugiesischen auch nichts anderes heißt als: "Passwort". Die Liste der Passwörter sei "in Partnerschaft mit einem Drittunternehmen, das sich auf die Forschung im Bereich Datensicherheit spezialisiert hat", zusammengestellt worden, hieß es. Dafür sei eine Datenbank mit insgesamt 275,6 Millionen Passwörtern ausgewertet worden, von denen lediglich 44 Prozent einzigartig waren. Weitere Details über die Herkunft der Daten wurden von dem Unternehmen mit offiziellem Sitz in Panama nicht bekannt gemacht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur