Deutschland sucht was?

Auf seiner letzten Deutschlandreise hat Karma Singh gesehen, dass überall wieder Poster mit der Aufschrift "Deutschland sucht den Impfpass" erscheinen und den folgenden Kommentar dazu verfasst.

Karma Singh schreibt: "Warum nutzt niemand die deutsche Abmahnungssitte, um etwa € 200.000.000 Schadenersatz zu verlangen? Ein solcher Brauch existiert nirgendwo sonst auf der Welt, und als bloßer gelegentlicher Besucher in diesem Land glaube ich nicht, dass ich es trotzdem tun könnte. Da ich außerdem der Meinung bin, dass dieser Abmahnungsbrauch nach Artikel 101 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich verboten ist, würde ich es sowieso nicht tun. Sie steht jedoch derzeit jedem offen, der eine solche Summe sinnvoll einsetzen kann.

Warum zweihundert Millionen Euro?

Zwei Gründe:

Die Impfung ist etwas, das ausschließlich dem Pharmakartell und seinen "Freunden in der Höhe" zugute kommt. Es gibt genau NULL Gesundheitsvorteile, lediglich enorme Gewinne für das Kartell durch der Vergiftung unserer Völker.

Es gibt genau null wirkliche Beweise dafür, dass die Impfung jemals einen gesundheitlichen Nutzen gebracht hat, jedoch viele Beweise dafür, dass die Praxis Krankheiten gleichmäßig verbreitet - genau das, was man erwarten würde, wenn man versteht, wie die natürliche Immunität funktioniert. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in meinem Buch "Tyrannosaurus Pharmazeutikus R.I.P.", das unter www.tprip.de und in Ihrer lokalen Buchhandlung erhältlich ist. Die Höhe des Betrages macht es für den Beklagten lohnend, den Fall vor den Bundesgerichtshof zu bringen, damit die Abmahnung für illegal erklärt wird und damit dieses Übel für alle beendet wird.

Allerdings gibt es sehr gute Gründe, nach Wegen zu suchen, wie man gegen die Täter dieser Propaganda vorgehen kann, da das deutsche Volk bewusst sowohl durch Kommission als auch durch Unterlassung belogen wird. Man sagt Dir, dass die Impfung gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, obwohl dies offensichtlich unwahr ist, und man sagt Dir nichts über die enorme Sterblichkeitsrate aufgrund der Impfung oder über die große Zahl von Kindern, die durch sie verkrüppelt wurden. In den USA zum Beispiel, wo die Massenimpfung seit vielen Jahrzehnten von aufeinander folgenden Regierungen vorangetrieben wird, sind 54% der amerikanischen Kinder aufgrund der großen Mengen an Toxinen, die in jede Impfstoffdosis eingemischt werden, chronisch krank.

Da die Hilfe bei der notwendigen Entgiftung in vielen Fällen entweder nicht bezahlbar, nicht verfügbar oder einfach verweigert ist, habe ich die Clearing Transmissionen entwickelt, die die moderne Physik nutzen, um die Toxine sanft zu zersetzen, wo immer sie sich im Körper befinden, und sie in Wärme umzuwandeln, die schnell verdunstet.

Alles, was Du brauchst, um Deine Kinder und Dich selbst zu entgiften, ist die DVD, die als Auslöser für den Energiefluss dient, der die Giftstoffe zersetzt. In vielen Fällen ermöglicht dies eine normale Funktion von Körper und Geist innerhalb weniger Wochen.

Obwohl die DVD sehr preiswert ist, weiß ich, dass es einige Familien gibt, die aufgrund von Pharmavergiftungen in einer so schlimmen Lage sind, dass selbst die kleine Summe nicht möglich ist. Wenn das Du bist oder du jemanden kennst, der das braucht, lass es mich wissen und ich werde sehen, was getan werden kann, um zu helfen. Du könntest ihnen die DVD sogar als Weihnachtsgeschenk geben!"

Quelle: Karma Singh

Das Buch und DVD und weiteres von Karma Singh sind in seinem Weihnachtsladen hier: https://www.harmonyenergyconsultants.com/web/de/weihnacht-2019-start.html

Der Artikel ist hier in englischer Sprache zu lesen: www.hecrl.com/vp