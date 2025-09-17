Wissenschaft: NASA testet Weltraum-„Regenschirm“ gegen Sonnenstrahlung

BILD greift eine NASA-Idee auf, mittels großflächiger Abschattung am Lagrange-Punkt die Sonneneinstrahlung zu dämpfen. US-Berichte und NASA-Notizen skizzieren technische Machbarkeit und offene Risiken.

Die Idee: Ein ultraleichter, entfaltbarer Sonnenschirm könnte einen Bruchteil der Solarstrahlung blocken und so die Erderwärmung leicht bremsen. Ingenieurisch geht es um Materialstabilität, Steuerbarkeit und Startlogistik; politisch um Governance, Haftung und „Moral Hazard“.

Die NASA prüft dazu Studienpfade, verweist aber auf hohen Forschungsbedarf und internationale Abstimmung. Klimaforscher mahnen: Geoengineering kann niemals Emissionsminderung ersetzen.

Quelle: ExtremNews