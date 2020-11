Google Earth-Usern melden fragwürdige Öffnung in Antarktis

Eine neue Entdeckung in dem Kartendienst Google Earth sorgt derzeit für Spekulationen unter Verschwörungstheoretikern: In der Antarktis will man eine Öffnung in eine Höhle gesichtet haben, so berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Auf YouTube erschien kürzlich ein Clip unter dem Titel „Riesige Höhlenöffnung mit eiserner Kuppel in der Antarktis!“, der aktuell für zahlreiche Spekulationen sorgt. Der YouTuber MBB333 schätzt das Objekt rund 45 Meter breit ein, nachdem er dieses mit einem Mess-Werkzeug in der Online-Karte gemessen hatte. „Das sieht aus wie eine Art Entlüftung (…), die in den Untergrund führt. Man merkt, dass der Schnee dunkler ist als der in der Umgebung“, erzählt der Weltverschwörer in dem Video.

„Das würde für mich bedeuten, dass dort eine Wärmeübertragung stattfindet“, fährt er fort. Der YouTuber behauptet auch, dass der obere Teil eine künstliche Struktur aus Metall oder einer Metalllegierung sei. Das Video sammelte mittlerweile mehr als 1000 Kommentare, in denen die meisten User den Verschwörungstheoretiker bei diesem Fund unterstützen. Worum es sich hierbei tatsächlich handelt, lässt sich nur erahnen. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)