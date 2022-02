Restaurant sorgt für Empörung: Nur „sexy gekleidete Frauen“ als Gäste

Das neue mondäne Restaurant in der Grafschaft Surrey im Südosten Englands hat auf seinem Instagram-Account „frauenfeindliche“ Forderungen an die Kleiderordnung für weibliche Gäste veröffentlicht und damit für heftige Kritik unter den Internetnutzern gesorgt. Dies berichtete die Zeitung „The Daily Mail“.

Beim russischen online Magazin "SNA News" ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Es handle sich um das Restaurant The Beluga Bar, welches Anfang der Woche eröffnet worden sei, hieß es. In den neuen, von dem Lokal zuvor publik gemachten Bestimmungen habe es geheißen, dass nur in sexy Outfits gekleidete Frauen willkommen seien.

„Frauen können sich für enge Hosen und sexy schwarze High Heels mit einem Knöchelriemen sowie für ein bauchfreies Oberteil entscheiden. Darüber hinaus sind verschiedene Arten von Kleidern akzeptabel, die im Sommer oder Winter an der Bar gut aussehen, nämlich Midi- oder Bodycon-Outfits“, so die von der Leitung bestätigten Regeln.

Dabei hätten Männer das Restaurant in schicker Freizeitkleidung und Jacken besuchen dürfen. Ihnen sei nur empfohlen worden, auf Jogginganzüge zu verzichten.

Der Dresscode habe bei den Anwohnern für Empörung gesorgt. In ihren Beiträgen zu dem Instgram-Posting des Lokals hätten sie sich entsprechend geäußert:

„Was zur Hölle! Habt ihr diese sexistischen Regeln gesehen? Wir sind im Jahr 2022, wacht auf!“, schrieb ein User. „Hi, ich habe keine Zehen an meinen Füßen und kann keine Sandaletten tragen. Soll ich nicht kommen?“, so ein weiterer Nutzer.

„Es fühlt sich an, als würden Sie ein Elite-Bordell eröffnen“, lautete ein Beitrag. „Schade! Jetzt werden wir, die Einheimischen, uns einfach weigern, zu Ihnen zu kommen“, stellte ein User klar. .

Anschließend hätten die Kontoadministratoren die Regeln entfernt, hieß es."

Quelle: SNA News (Deutschland)